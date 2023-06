Ghadyego Carraro apresenta show de lançamento do álbum Tribute nesta quarta (7), no Theatro Fuga

Contrabaixista, compositor, professor, pesquisador e arranjador musical, nascido em Passo Fundo (RS), Ghadyego Carraro lança seu álbum Tribute, com apresentação no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673). O disco traz releituras de músicas que marcaram a vida de Carraro e homenageia algumas de suas influências, como Tom Jobim, Astor Piazzolla, Gilberto Gil, Dominguinhos, Arthur Maia Alegre Corrêa, Milton Nascimento, entre outros. O show acontece nesta quarta-feira (7), às 21h, e tem ingressos à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 35,00. Tribute contém arranjos originais de obras que marcaram a vida de Ghadyego Carraro. No repertório, novas perspectivas de músicas como Wave, de Tom Jobim; Oblivion, de Astor Piazzolla; Lamento Sertanejo, de Dominguinhos; Sonora, de Arthur Maia; entre outros. Participaram da gravação deste álbum nomes importantes da cena musical brasileira e internacional como Pirisca Grecco (voz), Rogério Pitomba (bateria), José Staneck (harmônica), Ronaldo Saggiorato (baixo), Alegre Corrêa (voz e violão), Anaadi (voz), Joaquin de la Montagna (saxofone), Di Stefano (bateria), Lauren Conklin (violino), Cristian Sperandir (piano), Sandro Bonato (bateria). Os arranjos são assinados por Carraro que também foi responsável pela produção e direção musical.A formação em Porto Alegre terá o formato de quarteto, além de Ghadyego no baixo, o grupo é formado por Guilherme Goulart (acordeon), Gian Becker (trompete) e Alexandre Olly (bateria), além da participação especial do cantor e compositor Sérgio Rojas. No repertório um olhar para a obra desses artistas fundamentais da música contemporânea da América do Sul que trazem o diálogo do jazz com a música sul-americana, sendo os pontos altos da performance a interação e os espaços para improvisação. Além do repertório do disco, entram também outros artistas e influências, como Pat Metheny, Toninho Horta, Arismar do Espírito Santo, e é claro, as composições de Ghadyego.