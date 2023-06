3º Festival Internacional de Dança começa nesta terça-feira (6) com cerca de mil bailarinos inscritos

O 3º FIDPOA – Festival Internacional de Dança de Porto Alegre será realizado a partir desta terça-feira (6) até domingo (11), no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), como uma grande oportunidade para bailarinos do Brasil e da América Latina se apresentarem para ícones mundiais da dança e conquistarem bolsas internacionais. A gala de abertura, na terça (6), às 20h, e contará ainda com a apresentação do convidado especial Cícero Gomes. Os ingressos estão à venda no site do evento, ou na bilheteria do teatro uma hora antes de cada apresentação.Para este ano, foram convidados jurados oriundos de 13 nações, entre eles estão nomes como Robert Parker, bailarino formado pelo Royal Ballet School, que avaliará por meio de transmissão simultânea e é sua primeira participação como júri de um evento no Brasil. Também estão confirmados nomes como Deborah Hess (Canadá), Ghislain de Compreignac (França), Claudia Zaccari (Itália) e Stanislav Belyaevsy (Rússia), Robert Garland (EUA), entre outros. O festival também é inclusivo para o público, com uma cota de convites para escolas públicas, ONGs, escolas e instituições públicas de ensino de dança (UFRGS, UERGS) para a abertura, Mostra Competitiva e Gala de Encerramento. Na abertura, haverá audiodescrição e LIBRAS, com convites para a comunidade surda, pessoas cegas ou de baixa visão. No encerramento, haverá tradução para LIBRAS e convites disponíveis para surdos. Interessados devem enviar e-mail para: [email protected] ou entrar em contato pelo Whatsapp: (51) 98436-5552.