The Jazz Passengers apresenta Gigantes do Jazz na série Jazz Day do Farol Santander

Dando continuidade à série que visa celebrar o Jazz, um dos gêneros mais aclamados em todo o mundo, o Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028) apresenta o grupo The Jazz Passengers apresentando os Gigantes do Jazz, nomes que fizeram o hard bop nos anos 1960 e que são cultuados pelos amantes do gênero. O espetáculo acontece nesta terça-feira (6), às 20h, e tem ingressos à venda no site da casa, por R$ 35,00 e opções de meia entrada.Em nova formação, o The Jazz Passengers volta à cena com uma proposta de interpretar os grandes temas do hard bop. Nomes como Wes Montgomery, Lee Morgan, Horace Silver, Benny Golson, Hank Mobley e Cannonbal Adderley, estarão presentes no espetáculo. Grande sucesso da última edição do Poa Jazz Festival, quando, diante da falta de luz na região sul da cidade, o grupo se apresentou num formato acústico, tendo como iluminação cênica luzes de emergência, num clima que remeteu às históricas apresentações jazzísticas dos anos 50. A proposta do grupo nasceu do interesse do baterista Bruno Braga no hard bop dos anos 60, tendência que se opunha ao cool jazz, que predominou nos anos 50 e inicio dos 60. Uma apresentação histórica no Espaço 373, ainda sob o nome de The Jazz Messengers, o mesmo nome do icônico grupo de Art Blakey, um dos grandes precursores do hard bop dos anos 1960.