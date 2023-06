Espetáculo da Companhia H traz de volta aos palcos bailarinos veteranos para dançarem suas Memórias Perdidas

Nesta quarta-feira (7), às 20h, oito reconhecidos bailarinos da cena gaúcha se reúnem no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), para resgatar suas memórias. Mais do que atuar, eles se emocionam. Afinal, Alexandre Rittmann, Andressa Pereira, Edison Garcia, Roberto Volkmann, Rossana Scorza, Rosana Novoa, Tisi Rangel e Thaís Petzhold estão há algum tempo afastados do palco e foram pensados pelo coreógrafo Ivan Motta para Memórias Perdidas, um espetáculo intimamente ligado a emoções passadas que flutuam cena a cena, inconscientemente vivendo e conscientemente aceitando o presente. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 25,00. Memórias Perdidas retrata uma família improvável, que se encontra aleatoriamente, identifica-se com seus sonhos, fantasmas, pequenos dramas e frustrações e, de alguma maneira, segue junta. Cada um vive seus dramas, que muitas das vezes são lembranças e emoções passadas destruídas pelo tempo e que, através da dança, tentam avivar. Se o tempo destrói, com certeza a memória conserva.