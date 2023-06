Exposição de Isabel Marroni traz texturas e superfícies de uma natureza transmutada

Nesta terça-feira (6), acontece a vernissage de abertura da exposição A Pele da Paisagem, assinada pela artista visual Isabel Marroni, e que fica em cartaz a partir de quarta (7) até o dia 1 de julho, na Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647 - Petrópolis). A visitação é gratuita e pode ser feita das 9h30min às 18h30min de segundas à sextas-feiras, e das 9h30min às 13h30min de sábados.

Trabalhando com a temática da paisagem de diferente formas pictóricas, desde os anos 1990, Isabel afirma ter "uma necessidade de vastidão" em suas obras. "Eu sou uma viajante, uma amante da natureza, que tem um poder impressionante sobre mim, em termos de troca de energia. Sempre que posso, eu saio do urbano", diz a artista. "Preciso do vento, do sol, da areia, amo água: e, por isso, minha técnica tem muita água, preciso de quando em quando buscar isso na beira do mar."

Foi exatamente neste ambiente que surgiram os trabalhos que serviram de base desta mostra - a primeira de Isabel, após o advento da pandemia de Covid-19. Antes disso, a artista - que soma 40 anos de carreira e uma série de exposições coletivas e individuais - havia exposto a série Profundos In | Visíveis na galeria Casa Musgo, em 2018. Naquela ocasião, também abordou a paisagem em suas telas. "É uma temática que insisto e tenho muita habilidade para trabalhar", admite.

No processo que resultou na atual exposição, Isabel deu continuidade à ideia predominante de sua obra, revisitando a produção feita durante o período de isolamento por conta da pandemia. "Aquele foi um momento de muito convívio com a natureza, porque, ao contrário de confinada, eu estava de frente para o mar, numa praia deserta (Lagoinha do Norte, em Santa Catarina), que me fez trabalhar muito e foi a minha salvação naquele período", conta a artista visual.

"Após passar todo o processo do medo, da fuga e do trauma, eu senti uma necessidade grande de rever toda essa produção, pensar sobre ela, refletir no que tinha acontecido ali, porque foi uma pintura que me aliviou: romântica, rosa, leve, com horizontes, vastidão, liberdade", comenta Isabel. Quando, em 2021, retomou o trabalho em seu ateliê, na Capital, ela passou a rever as obras feitas durante a pandemia, e também outros, anteriores. "Com eles, fiz uma mudança de linguagem: recortei, rasguei, destruí, levei para 'banhar' no mar, fiz uma catarse, uma espécie de cerimônia para acabar com aquele período nebuloso; e comecei a sentir a necessidade de fragmentar tudo isso", continua.

Assim, a artista rasgou obras para transformar, transmutar, expandir, como uma pele que escama. "O resultado não é uma explosão da produção anterior, mas sim uma contemplação silenciosa, de uma nova pele dada pela pintura, com paisagens que se transformam, porque foram deslocadas, reorganizadas, e hoje podem ser contempladas com outro corpo", avalia. Acostumada a trabalhar com tinta acrílica e aquarela, usando também lápis de aquarela para traços e linhas, a artista passou a se questionar sobre como trabalhar com a natureza e a paisagem contemporânea, e o que dizer com esse "atravessamento que o mundo inteiro foi obrigado a passar".

Se em obras anteriores, a natureza era contemplativa, depois da pandemia Isabel passou a pintar movida por um questionamento sobre a vida, sobre a sua própria história, e sobre o que estava fazendo e o que iria fazer no futuro, buscando "um novo olhar". "Comecei a pensar na transmutação, na passagem do tempo, nas experiências de apagamento e transformação; de como sentimos a necessidade de deixar este tempo para traz, escamar tudo isso e trocar de pele (da natureza, da minha obra e da minha própria)."

Além da técnica diferenciada (de rasgar e destruir partes de obras prontas para fragmentá-las através de colagens), Isabel - que sempre se utilizou da tinta em camadas grossas e trabalhos de grande dimensão e muitos gestuais - também trocou de materiais em busca de "fluência", utilizando água, tinta diluída, materiais sobrepostos com transparência e texturas. Ao mesmo tempo, criou, ainda, um conjunto de obras que falam do branco e do vazio, que nelas passa a ser um protagonista importante.

A quantidade e acumulo de materiais, obras rasgadas, recortadas, coladas, reorganizadas, acrescentando uma nova pintura pode ser conferida em três etapas: Acúmulos, Apagamentos e Fragmentos. Ao todo, são 25 obras - algumas de grande dimensão (2m X 1,70cm) e outras menores, trabalhadas em papel. Quem for conferir a mostra, irá encontrar, de entrada na galeria, uma sala com o conjunto de obras onde o branco é o protagonista (Apagamentos). A série é suave, transparente, com volumes feitos com tecidos de algodão, que lembram lençóis. "São quase que telas escultóricas", define e a artista.

A etapa seguinte (Acúmulos), apresenta duas obras grandes, que fazem a transposição para uma terceira sala, dedicada aos Fragmentos. "Ali que sinalizam a associação com a paisagem, onde fragmentos das obras são incorporados às pinturas", adianta Isabel, ponderando que "quase" todas etapas são abstratas.



"Minha pesquisa se concentra em organismos vivos e dinâmicos com sua própria substância e personalidade. Venho explorando as camadas e os contrastes que revelam-se por meio de cores, luzes e formas, a natureza em toda a sua intensidade de transformação", resume Isabel. Ela pondera que sua preocupação com a destruição da natureza está inserida de forma subliminar nas obras. "No entanto, não é ativismo. Falo de tempo, destruição, apagamentos da natureza, mas também da transformação que aconteceu comigo, dos meus sentimentos e emoções, que foram transpassados para minha temática."