Comunidade cultural discute as diretrizes da Lei Paulo Gustavo no Estado

Seguem em vigor a uma consulta pública lançada pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) para receber contribuições da comunidade cultural que auxiliem na qualificação da execução da Lei Paulo Gustavo (LPG - Lei Complementar nº 195/2022), bem como na operacionalização das ações de implementação. O questionário busca ainda identificar dificuldades do setor e receber sugestões para qualificar os processos para inscrição e tramitação de projetos na LPG. "Essa consulta é importante para sistematizar as contribuições, buscar subsídios e ouvir as necessidades da área cultural", destaca o diretor do Departamento de Fomento da Sedac, Rafael Balle.O formulário deve ser preenchido até às 23h59min do dia 23 de maio. Mais informações podem ser obtidas através do email [email protected] ou pelo telefone (51) 3288-5408.Além da consulta pública, no último dia 24 de maio, ocorreu uma Audiência Pública sobre a Lei Paulo Gustavo, de forma híbrida, em Porto Alegre, que integrou o Circula MinC, caravana presencial que está percorrendo o Brasil com a Oficina Técnica sobre a Lei Paulo Gustavo para gestores públicos online. O evento reuniu mais de 430 participantes. Outras audiências públicas estão acontecendo em diversos municípios gaúchos.