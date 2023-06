Escritor Demétrio Peixoto realiza noite de autógrafos do livro Retratos não falados

Nesta sexta-feira (2), a partir das 18h, o escritor Demétrio Peixoto realiza uma sessão de autógrafos de seu novo livro Retratos não falados. O evento tem entrada gratuita e acontece no Espaço Amelie (Rua Vieira de Castro, 439). Na obra, o autor trata de cenários cotidianos onde o poema traduz o dia a dia, com doses intensificadas de sentimentos. "É uma ação e reflexão combinadas com o efeito de brindar os antagonismos e eufemismos da vida urbana, social, sexual, cultural, física", pontua Peixoto. "Trata-se de uma viagem necessária para dentro, com passagens, sonhos, melancolias e o incrível hiato emocional entre o choro, o gozo e o riso", adianta o autor, que também é professor de Direito.