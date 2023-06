Pedro Verissimo & Marmota Jazz se apresentam no Espaço 373 nesta sexta (2)

Depois de lotar todas as apresentações no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), Pedro Verissimo & Marmota Jazz retornam nesta sexta-feira (2) com novidades. Além dos arranjos para grandes clássicos do jazz, como My Funny Valentine, The Man I Love, eles chegam com a recém-saída do forno All or Nothing At All. Seja na voz de Chet Baker, Frank Sinatra ou Nat King Cole, as icônicas canções integram um repertório que abre espaço também para modernidades como Crazy. A apresentação acontece às 21h, e tem ingressos a partir de R$ 35,00 à venda na Sympla. No sábado (3), o 373 recebe o espetáculo Nobreza e reúne no palco o cantor Dudu Sperb e o violonista gaúcho radicado em São Paulo desde 2003, Cau Karam, após 20 anos sem se apresentarem juntos. No repertório, obras do cancioneiro brasileiro e releituras de Nobreza, de Djavan – que dá nome ao espetáculo –, Baden Powell e Vinicius de Moraes, Gilberto Gil, Vitor Ramil, Edu Lobo e Chico Buarque, Caetano Veloso, Jacob do Bandolim, Toninho Horta, Ary barroso, Egberto Gismonti e Dori Caymmi, entre outros. A apresentação acontece, também, às 21h, e tem ingressos a partir de R$ 35,00 à venda na Sympla.