Sala Redenção apresenta programação em celebração ao mês do orgulho LGBTQIA+

No mês do orgulho LGBTQIA+, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta quatro sessões especiais, que constituem o Ciclo Camp. A programação exibe filmes atravessados pela sensibilidade Camp, marcada pelo artifício e pelo exagero, e que surge a partir de uma maneira distintamente queer de enxergar o mundo. Além das projeções, as sessões contam com eventos organizados por e para a comunidade LGBTQIA+. Todas as sessões são gratuitas e abertas à comunidade.A primeira sessão do Ciclo Camp apresenta Tudo Sobre Minha Mãe (1999), de Pedro Almodóvar, nesta quinta-feira (1), às 19h. Após a exibição do filme, Renato Cabral e Marcus Mello participam de um debate. Seguindo a programação, Multiple Maniacs (1970) chega à tela da Sala Redenção no dia 15 de junho, quinta-feira, às 19h. Antes da projeção, Fae de Sousa, Evyn Goulart, e Érika Martins realizam uma performance teatral baseada no longa.No dia 23 de junho, sexta-feira, às 19h, o filme exibido é Ligadas pelo Desejo (1996), das irmãs Wachowski. Uma feira com artistas trans, não-binaries e travestis antecede a sessão, a partir das 15h. Artistas interessados em participar podem se inscrever até o dia 14 de junho, pelo link. O Ciclo Camp apresenta sua última sessão no dia 30 de junho, sexta-feira, às 21h30min, contando com a projeção de sete curtas brasileiros. Antes da exibição dos filmes, a Sala Redenção, em parceria com a House of Harpya, promove um ballroom de temática Cinema. O evento acontece a partir das 18h, no Centro Cultural da UFRGS.