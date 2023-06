Espetáculo Vivir traz o flamenco ao Teatro CHC Santa Casa

A Companhia de Flamenco Del Puerto, reconhecido grupo de flamenco brasileiro, apresenta o Vivir, seu novo espetáculo. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (2) e sábado (3), às 20h, no Teatro da Santa Casa (Av. Independência, 75), como parte da programação de selecionados no Edital de Ocupação para Espetáculos de Artes Cênicas CHC 2023. Ingressos à venda no site Sympla, por valores a partir de R$ 25,00.A proposta cênica de Vivir apresenta o flamenco não somente como uma dança, uma música, mas também como uma forma de se expressar, sentir e se relacionar com o mundo e com as pessoas. Uma forma de viver a coletividade que o flamenco pede e proporciona. Uma incrível oportunidade para os amantes da dança e da música flamenca vivenciarem uma experiência única e emocionante, com a banda flamenca ao vivo, além da performance das solistas e do corpo de baile. A apresentação é altamente recomendada para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com a arte e com os artistas da sua comunidade.Em cena, as solistas Daniele Zill, Juliana Prestes e Graziela Silveira dançam diferentes estilos do balé flamenco, acompanhadas pelo corpo de baile da Del Puerto e pelos músicos Giovani Capeletti, Juliana Kersting, Diego Zarcón, Uyara Camargo, Tati Flores, Leonardo Dias e Rafael Melo.