O encanto do circo volta a brilhar em Porto Alegre

Com 10 anos na estrada, o Mirage Circus estreia nesta quinta-feira em Porto Alegre. A companhia traz para a cidade um espetáculo, orgulhosamente apresentado pelo ator Marcos Frota, inspirado na magia e no brilho de Las Vegas, cidade conhecida como a capital do entretenimento dos Estados Unidos.

A estrutura de mais de 40 mil metros quadrados está instalado na avenida Padre Cacique, 1.359, ao lado do estádio Beira-Rio. Sem tempo de permanência na cidade definido, o Mirage funciona de terça a sexta-feira, às 20h30min, e nos sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30min. Ingressos já podem ser adquiridos na própria bilheteria ou no site www.miragecircus.com.br.

"Durante mais de 20 anos eu fui trapezista, mas agora, com 68 anos, a minha participação no picadeiro é outra. Mas atuo de uma forma muito especial em todas as sessões, o que é uma surpresa para o público", conta Frota.

Segundo o anfitrião, uma das missões deste grupo essencialmente brasileiro é "mudar a ideia que se tem de que o circo se tornou uma arte decadente, incluindo uma boa gestão no trabalho que fazemos". A chegada da trupe em terras gaúchas, no dia 19 de maio, comprova isso. Com toda a pompa, o comboio de 20 caminhões e 80 carretas parou a avenida Edvaldo Pereira Paiva, carregando cerca de 800 toneladas de equipamentos.

As apresentações contam com artistas nacionais e internacionais em atrações de malabarismo, trapézio, ilusionismo e acrobacias. Além disso, os imprescindíveis palhaços e o corpo de ballet prometem garantir o encantamento dos espectadores. O gigante telão de LED (com mais de 80 metros quadrados) ajuda na interação do público com um espetáculo classificado por Frota como "um musical de duas horas de duração".

Entre uma surpresa e outra, o clímax do espetáculo fica por conta do show de motocross freestyle, com saltos a mais de 15 metros de altura e o famoso globo da morte. Em Florianópolis, no início deste ano, a atração bateu o recorde como sendo a mais alta apresentação de globo da morte do País, atingindo a marca de 59,67 metros de altura.

Considerado o maior da América Latina na atualidade, o circo começou a temporada em Manaus e seguiu desbravando o País. Somente na Região Sul já encantou mais 400 mil pessoas, de todas as idades. "O circo tem um importante papel de formar plateias e apresentar às novas gerações a tradição circense, abrindo o caminho para que elas passem a apreciar a arte em geral", explica o artista. Para atrair de vez as novas gerações, a estrutura conta com várias opções gastronômicas na praça de alimentação, além de um ambiente climatizado.