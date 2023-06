Lagum traz nova turnê ao Auditório Araújo Vianna neste sábado (3)

Neste sábado (3), a banda Lagum sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) trazendo sua nova turnê. O público será brindado com as músicas dos mais recentes trabalhos, o EP Fim e o novo álbum que está por vir, além dos grandes sucessos, como Oi, A Gente Nunca Conversou, Deixa e muito mais. O show tem início às 21h30min e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 75,00.Após revelar que seu novo álbum está pronto, Lagum presenteou os fãs com mais uma grande novidade: uma tour nacional e internacional, apresentando as novidades e os grandes sucessos que conquistam fãs por todo o país. A turnê vai rodar as principais capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e diversas outras cidades do país. Além disso, a banda também vai percorrer a Europa com shows em Porto, Lisboa, Londres e dessa vez com um show em Barcelona pela primeira vez. Para esse novo momento da carreira, a banda está preparando um show que será icônico.