Americana Ava Mendoza e suíços Marino Pliakas e Michael Wertmüller unem free jazz e rock experimental em show no Instituto Ling

Conhecida pela atuação na cena instrumental de Nova Iorque, a guitarrista Ava Mendoza fará show no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira (1), às 20h, ao lado dos suíços Marino Pliakas, no baixo elétrico, e Michael Wertmüller, na bateria. A apresentação inédita em Porto Alegre, que combina o repertório de improvisações de free jazz dos europeus com o rock experimental da norte-americana, marca o início da turnê do trio que se reuniu para passar pelo Brasil e a Argentina, com sessões também no Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Rosário e Córdoba. Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00, e podem ser adquiridos no site ou na recepção do centro cultural.Além do seu trabalho solo, Ava é líder da banda de rock de vanguarda Unnatural Ways. A artista fez turnês pelos Estados Unidos e Europa e gravou ou atuou com músicos e bandas como John Zorn, Fred Frith, William Parker, Hamid Drake, Carla Bozulich, Malcolm Mooney, Steve Shelley. Suas gravações estão disponíveis em selos e gravadoras como Tzadik, Astral Spirits, SGG, Pyroclastic, Clean Feed, Resipiscent e New Atlantis.Wertmüller e Pliakas são dois expoentes do jazz contemporâneo e da música livre. Se apresentam juntos desde 2004, somando centenas de shows em todo o mundo, incluindo a turnê Full Blast, com o renomado saxofonista Peter Brotzmann. Também trabalharam juntos em projetos com nomes como Mouse on Mars, John Cale, Caspar Broetzmann, Stephan Wittwer, Holger Csukay e Marian Gold.