Ana Flávia Fazão e Alexandre Ritter ministram masterclass de piano e música de câmara no Instituto Ling

Em parceria inédita com o Departamento de Música da Ufrgs, o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe a Masterclass de Piano e Música de Câmara, ministrada pela pianista goianiense Ana Flávia Frazão e o contrabaixista gaúcho Alexandre Ritter. A atividade é destinada a estudantes de piano que queiram trabalhar com música de câmara, para duos, trios ou em outras formações que utilizem ou não o piano. Com vagas para alunos ouvintes e para executantes de nível intermediário ou avançado, o encontro acontece nesta sexta-feira (2), das 14h às 17h. As inscrições para a atividade custam R$ 30,00 e podem ser feitas no site ou na recepção do centro cultural (Rua João Caetano, 440).Ana Flávia Frazão é pianista e professora associada da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) na área de piano e música de câmara. Com ampla experiência como docente, é frequentemente convidada para ministrar cursos e masterclasses em diversas universidades, centros de música e festivais. Alexandre Ritter é contrabaixista e desenvolve desde 2000 trabalho artístico, pedagógico e de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É membro fundador da Bach Society Brasil e contrabaixista na Bach Brasil. Recebeu os títulos de doutor e bacharel em Performance pela Universidade da Georgia, nos EUA, e participou do mestrado em Performance na Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá.