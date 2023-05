Rap In Cena abre bilheteria após recorde de pré-venda, mais de 12 mil ingressos foram adquiridos em apenas 24 horas

Agência Estado

Ao divulgar o link da pré-venda, o público do Rap In Cena, festival que acontecerá dias 28 e 29 de outubro em Porto Alegre, derrubou o portal com mais de 42 mil acessos em apenas uma hora de anúncio. Desde então, mais de 50 mil cadastros foram feitos para garantir o ingresso em primeira mão. Em uma hora de pré-venda, mais de cinco mil tickets já haviam sido adquiridos. Número que cresceu exponencialmente, ultrapassando a marca de 12 mil ingressos vendidos em apenas 24 horas. Nesta segunda-feira (29), o Rap In Cena abriu a bilheteria oficial da nona edição do festival. Os ingressos estão à venda através do Sympla nas modalidades pistas, VIP e open bar. O público pode optar ainda por tickets avulsos ou pelo passaporte para os dois dias. Os valores avulsos variam entre R$ 100,00 e R$ 400,00, conforme lote disponível e meia-entrada. Já os passaportes variam entre R$ 180,00 e R$ 600,00, conforme lote disponível e meia-entrada. Enquanto o open bar, vai de R$ 500,00 a R$ 1000,00, conforme lote disponível e meia-entrada. Lembrando que para validar a meia-entrada, deve ser apresentado comprovante no dia do evento. O pagamento pode ser feito até 12 vezes com juros no cartão de crédito ou via PIX.Assim como no último ano, em que o Rap In Cena arrecadou 60 toneladas de alimentos, existe também a opção de ingresso solidário, que garante 40% de desconto aplicado sobre o lote disponível. Para validar essa modalidade, basta doar dois quilos de alimento não perecível no dia do evento.Djonga, Negra Li, Kayblack, BK e Veigh completam a lista de atrações anunciadasDurante ação em palco suspenso por um guindaste que reuniu mais de 2 mil pessoas na Orla do Guaíba em Porto Alegre, o Rap In Cena já havia anunciado: Racionais MCs, Major RD e Filipe Ret. Para completar, durante os últimos dias, a organização do maior festival de cultura hip hop do Brasil divulgou os nomes de Djonga, Negra Li, Kayblack, BK e Veigh. Em 2023, o Rap In Cena, realizado pela Olimpo Produções e Grupo Austral, traz o tema magia, com a proposta de apresentar ao público um mundo de experiências: “Viva Um Novo Mundo, Viva o Rap In Cena”. O festival contará com três palcos e diversos espaços de ativação. Bem como mais de 60 atrações estão confirmadas e, em breve, serão anunciadas. Mais informações podem ser conferidas no site oficial do evento.