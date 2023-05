Jornadas de Junho são relembradas em mostra da Sala Redenção

A partir desta quinta-feira (1) até o dia 7 de junho, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta uma programação sobre as manifestações de 2013. Intitulada O Gigante Disforme, a mostra busca relembrar e analisar as Jornadas de Junho, que pararam o Brasil há exatamente 10 anos. A mostra prevê sessões diárias (exceto no final de semana), às 16h e às 19h, com entrada franca e aberta à comunidade em geral.



O Gigante Disforme apresenta diferentes perspectivas das manifestações de 2013, que começaram como um protesto contra o aumento das tarifas de ônibus, mas logo passaram a incorporar pautas diversas e a representar a insatisfação do povo brasileiro de forma mais geral. A partir da exibição de cinco documentários, a mostra aborda os protestos em Fortaleza (Com Vandalismo), Rio de Janeiro (Rio em Chamas), São Paulo (20 Centavos) e no Distrito Federal (Ressurgentes), além de trazer uma obra com enfoque de abrangência nacional (Operações de Garantia da Lei e da Ordem).



A programação apresenta duas sessões comentadas. Na sexta-feira (2), sexta-feira, às 19h, a exibição de Operações de Garantia da Lei e da Ordem é seguida de um bate-papo sobre a cobertura midiática das Jornadas de Junho. O evento conta com a presença de Alexandre Haubrich, autor do livro Nada será como antes - 2013, o ano que não acabou, na cidade onde tudo começou (Ed. Libretos, 2018); Samir Oliveira, repórter que cobriu as manifestações pelo jornal independente Sul21; e Felipe Moura de Oliveira, doutor em Ciências da Comunicação, com tese voltada aos movimentos em rede e suas implicações nas notícias.



Na segunda-feira (5), às 19h, a projeção de 20 Centavos é acompanhada de um debate sobre a reverberação dos acontecimentos de 2013 nos movimentos políticos, realizado em parceria com o Diretório Central de Estudantes da UFRGS. Participam Matheus Gomes (PSOL - Partido Socialismo e Liberdade), Juliana Guerra (PCB - Partido Comunista Brasileiro), Eliete Floripo e Patrick Dias (ambos da FAG - Federação Anarquista Gaúcha), com mediação de Lara Comerlato (DCE - UFRGS).



Confira a programação completa abaixo:



OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM

(dir. Júlia Murat | Brasil | 2017 | 83 min)



A associação entre a representação e o representado, a narrativa e o fato, a imagem e o acontecimento a partir da relação entre a mídia e as manifestações que ocorreram no Brasil no período entre junho de 2013 e julho de 2014.





02 de junho | sexta-feira | 19h - Sessão comentada por Alexandre Haubrich, Samir Oliveira e Felipe Moura de Oliveira.



07 de junho | quarta-feira | 16h







COM VANDALISMO

(dir. Coletivo Nigéria | Brasil | 2013 | 73 min)



"SEM VANDALISMO!"t repetiam gritando parte dos manifestantes que ocuparam as ruas de Fortaleza. Mas na multidão das manifestações, que explodiram no Brasil em junho de 2013, outros grupos empregaram métodos mais diretos. Tachados de "vândalos", foram criminalizados por parte da grande mídia, antes mesmo de serem ouvidos. Este documentário vai à "linha de frente" para registrar os confrontos e entrevistar os manifestantes para mostrar as motivações dos atos de desobediência civil.





02 de junho | sexta-feira | 16h







20 CENTAVOS

(dir. Tiago Tambelli | Brasil | 2014 | 53 min)



20 Centavos Retrata a agitação social e política desencadeada pela luta contra o aumento nas tarifas do transporte público em São Paulo, em junho de 2013, e segue o desenvolvimento desses primeiros protestos que ganharam escala nacional e cujos frutos e repercussões ainda estão nas ruas.





05 de junho | segunda-feira | 19h - Sessão comentada por Matheus Gomes, Juliana Guerra, Eliete Floripo e Patrick Dias. Mediação de Lara Comerlato.







RIO EM CHAMAS

(prod. Duas Mariola Filmes | Brasil | 2014 | 109 min)



Filme-manifestação que fala da crise social por que passa a cidade do Rio de Janeiro e dos protestos públicos que se tornaram constantes desde meados de 2013. Como uma manifestação, é composto pelos múltiplos pontos de vista de seus vários realizadores, unindo testemunhos, ficção, registros documentais e animações, sem pretender apresentar uma visão totalizante dos acontecimentos que vêm se acumulando desde então, mas sim tomar parte deste momento.





05 de junho | segunda-feira | 16h







RESSURGENTES - UM FILME DE AÇÃO DIRETA

(dir. Dácia Ibiapina | Brasil | 2014 | 74 min | cedido por Trotoar Produção de Serviços Audiovisuais)



Este filme tangencia o pensamento político, a visão de mundo, bem como as ações diretas de um grupo de militantes de movimentos autônomos do Distrito Federal do Brasil no período de 2005 a 2013.





01 de junho | quinta-feira | 16h



06 de junho | terça-feira | 16h