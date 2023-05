Espetáculo 'Instinto' terá nova temporada no Multipalco neste final de semana

Após sessões lotadas no festival Palco Giratório Sesc, o espetáculo Instinto vai estar em cartaz de 2 a 4 de junho, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/n). Os ingressos estão à venda no site e na bilheteria da casa, por R$ 40,00 e com opções de meia-entrada.



Com dramaturgia de Giuliano Zanchi, a peça é baseada na obra Brand do renomado dramaturgo norueguês Henrik Ibsen (1828 - 1906). Nessa adaptação do Coletivo Gompa, os atores Alexsander Vidaleti, Fabiane Severo, Liane Venturella e Nelson Diniz atuam como macacos enjaulados. Utilizando máscaras de látex que cobrem a cabeça inteira, o elenco interage com uma estrutura cenográfica metálica criada por Élcio Rossini, que também assina os vídeos projetados no palco. Ao mesmo tempo, diálogos curtos e uma narração questionam a necessidade de liderança na história da espécie humana.



Mesclando teatro, dança, música e artes visuais, a produção é uma metáfora do panorama político mundial, muitas vezes, marcado pelo extremismo. Em cena, o limiar entre o ser humano e a representação de primatas, interrogando com humor e sarcasmo os limites tênues da nossa própria humanidade. A produção traz à tona o papel do líder frente à sociedade enquanto massa silenciosa e até onde vamos em nome dos nossos ideais.