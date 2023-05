Lançamento do Acampamento Farroupilha 2023 acontece nesta terça

Um dos eventos culturais mais aguardados de Porto Alegre, o Acampamento Farroupilha, terá lançamento da edição 2023 nesta terça-feira (30), a partir das 10h, na Casa do Gaúcho - junto ao Parque Harmonia.O encontro, que contará com a presença do prefeito Sebastião Melo, autoridades municipais e convidados, apresentará o formato, detalhes e novidades que chegam ao Parque Harmonia a partir de setembro. O Acampamento Farroupilha 2023 será realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), em parceria com a GAM3 Parks.