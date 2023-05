Prazo para cadastro dos blocos de Carnaval de Rua termina quarta

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre (SMCEC), por meio da Comissão de Blocos de Carnaval de Rua, abriu cadastro para as agremiações interessadas em desfilar no ano de 2024, além de participar de novas ações de fomento à cultura com foco no Carnaval de Rua. O cadastro deve ser preenchido pelos responsáveis dos blocos neste link até 31 de maio.As informações do cadastro servirão para a implementação das políticas de ações emergenciais para o setor cultural, por meio da Lei Paulo Gustavo, do Edital de Fomento aos Blocos de Carnaval de Rua promovido pelo Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultura de Porto Alegre (Fumproarte) e também para a organização do Carnaval de Rua de 2024.Dúvidas e mais informações podem ser obtidas no Fumproarte, pelos telefones (51) 3289-8170 e (51) 3289-8171, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Casa de Cultura Plauto Cruz, na avenida Venâncio Aires, 67, Cidade Baixa.