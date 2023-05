Elida Tessler ministra aula em diálogo com sua exposição Palavrar

Como uma ação paralela à exposição Palavrar, de Elida Tessler, o Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333) promove um encontro do público com a artista nesta quarta-feira (31), às 18h. Na aula Uma pá lavra, a artista visual e professora aposentada do Instituto de Artes propõe uma série de “exercícios experimentais da liberdade”, fazendo alusão a uma definição de arte proposta pelo crítico e jornalista brasileiro Mário Pedrosa nos anos 1960. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Difusão Cultural da Ufrgs. Há mais de duas décadas, Elida investiga relações entre palavra e imagem. Em sua exposição Palavrar, ela distribuiu 581 pratos de porcelana pelas paredes do prédio, cada prato traz uma palavra impressa, sempre verbos no infinitivo, pinçados do livro A arte no horizonte do provável, de Haroldo de Campos. O trabalho celebra os 90 anos de Donald Schüler e a parceria do filósofo, escritor e tradutor com a artista. Com a aula Uma pá lavra, Elida oferece um laboratório do seu Palavrar, a partir de canções, poemas, anagramas, um ensaio literário de Haroldo de Campos e algumas proposições artísticas. A exposição Palavrar tem curadoria de Eduardo Veras e Gabriela Motta. O período de visitação foi prorrogado até 29 de dezembro, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca.