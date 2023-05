​'Diz que eu ainda existo' volta a cartaz na Sala Álvaro Moreyra

Diz que eu ainda existo, com direção de Zé Adão Barbosa e Rafael Dorneles, volta a cartaz em curtíssima temporada, somente nesta terça (30) e quarta-feira (31), ambos às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (av. Érico Veríssimo, 370). Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através deste link



Adaptada da obra Lembranças de Bertha, escrita por Tennessee Williams, o espetáculo apresenta um drama trágico que, através do ponto de vista de quatro mulheres, busca denunciar os seus abusos moral, físico, sexual e psicológico, interferindo na sua integridade por serem mulheres. Uma análise psicológica em relação às suas rotinas e conflitos pessoais sob diferentes gerações. Através de suas subtramas, o projeto busca oferecer uma difusão sobre a saúde mental e prostituição entre essas mulheres, fazendo uma comparação do espetáculo, ambientado no subúrbio de Porto Alegre na década de 40, com a sociedade contemporânea. Além de ampliar o conhecimento sobre o escritor e dramaturgo americano. Após duas temporadas de muito sucesso, a montagem, com direção de Zé Adão Barbosa e Rafael Dorneles, volta a cartaz em curtíssima temporada.

Diz que eu ainda existo retrata a rotina de quatro mulheres. Quatro gerações. O mesmo destino. O espetáculo tem uma estrutura imersiva que se passa em um quarto na Farrapos, famosa zona de prostituição da cidade de Porto Alegre, próximo ao Cais do Porto, onde Bertha, uma prostituta corpulenta, está deitada inquieta, agonizando de seus possíveis erros. Goldie, uma mulher fria, amarga e dona do lugar, e que reconhece muito bem como vai ser a trajetória de cada mulher que trabalha no prostíbulo. Dentre elas, Lena, a mais atraente, sensual e lucrativa de todas, mas ela não consegue esconder sua melancolia de ser. E no meio de todo o caos, encontramos uma Menina, pequena, ingênua e curiosa. Sem ter a noção de que futuramente fará parte daquele mesmo grupo.