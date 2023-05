OSPA Jovem faz concerto gratuito neste domingo (28) com obras de Sibelius, Villa-Lobos e Haydn

O conjunto orquestral mais avançado da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) estreia na temporada de 2023, no domingo (28), às 17h. A OSPA Jovem apresentará obras de Jean Sibelius, Heitor Villa-Lobos e Joseph Haydn na Sala Sinfônica da Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1.501), sob a regência do violinista, compositor e regente Arthur Barbosa. A entrada é franca.Nesta estreia, a apresentação começa com Valse Triste, Op. 44, nº 1, do maior compositor finlandês, Jean Sibelius (1865-1957). A seguir, a OSPA Jovem executa Sinfonietta nº 1, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Dedicada à Wolfgang Amadeus Mozart, o compositor mescla nesta obra elementos de orquestração que remetem ao classicismo e elementos nacionalistas brasileiros. O espetáculo termina com a Sinfonia nº 100 em Sol Maior, 'Militar', de Joseph Haydn (1732-1809), compositor austríaco considerado uma das figuras mais importantes do período clássico. A OSPA Jovem é um grupo orquestral que oferece a possibilidade de profissionalização aos estudantes do Conservatório Pablo Komlós – Escola de Música da OSPA. Muitos ex-alunos que já integraram o conjunto, atualmente fazem parte da OSPA ou outras orquestras profissionais.