Convergência sonora instrumental

Snarky Puppy é uma espécie de coletivo com até 25 integrantes, em rotação regular. Em sua essência, a banda representa a convergência da cultura musical americana negra e branca com vários sotaques de todo o mundo. A banda, que tem quatro prêmios Grammy na bagagem, foi formada pelo baixista e compositor principal Michael League em 2004.

Originário do Texas (EUA), o Snarky Puppy passou de desconhecido para uma das bandas mais requisitadas da música instrumental mundial. Vivendo atualmente em Nova York, seus integrantes desembarcam no Brasil para o lançamento de Empire Central (2022) - que acaba de ser indicado ao Grammy 2023, na categoria Melhor Álbum Instrumental Contemporâneo. O disco traz ritmos como jazz, rock, world music e funk. Porto Alegre recebe o conjunto nesta quarta-feira, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Ingressos, a partir de R$ 55,00, no Sympla.

A nostalgia de Jimi Joe e Luciano Alves

Além de Jimi e Luciano nos violões, guitarras e vocais, o show contará com o apoio de peso de um time formado por Maurício Chaise (Chaise Brothers, Locomotores, Wander Wildner), no baixo, e Cláudio Mattos (Duca Leindecker, Prize), na bateria.

No show dessa edição do Ocidente Acústico, além de mostrar suas composições próprias, os artistas vão passear pelo lado brilhante da memória e resgatar artistas que os influenciaram em suas trajetórias musicais.

Jimi Joe e Luciano Alves revelam influências em composições próprias e releituras de clássicos em nostálgica apresentação na quinta-feira, às 21h, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). O show Penúltimas Canções da Estrada mescla composições autorais dos dois cantautores com alguns covers favoritos de artistas que influenciaram a dupla. Ingressos na Sympla, a partir de R$ 20,00.

A restauração do Laçador nas telonas

Na quarta-feira, às 19h, estreia o longa-metragem Monumental! O Restauro de um Símbolo, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085). O filme, além do processo de restauração do Laçador - um dos símbolos da Capital - conta a história da obra, do seu criador, Antônio Caringi, e traz uma contextualização histórica. Ingressos, por valores populares, na bilheteria do local. Dirigido porJaime Lerner, o longa traz a participação do ator Carlos Cunha, além de historiadores, acadêmicos, familiares do escultor e operários que participaram da restauração.