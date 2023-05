Projeto musical SVQO apresenta a performance Femur/Imago no Farol.live

Na próxima terça-feira (23), às 20h, o projeto musical SVQO apresenta a performance Femur/Imago, que integra a programação de maio do Farol.live. O show, que acontece no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028), consiste em um concerto audiovisual que intercala performance ao vivo de canções e músicas instrumentais. Nele, SVQO opera tanto a parte sonora quanto a parte visual. O projeto é o desenvolvimento de uma cartografia poética dos últimos dezesseis anos de produção do artista, em que traz para o palco os lugares, pessoas e sentimentos mais intensos de quase duas décadas de pesquisa e produção. A entrada é franca, mediante retirada de ingressos no Sympla. A apresentação explora o corpo, a performance, o texto e a presença do artista no palco em relação ao que está sendo projetado, ecoando influências no produzir e performar com artistas como Laurie Anderson e David Byrne. A sonoridade presente é uma amálgama que atravessa tanto a composição de canções tradicionais utilizando o piano, influenciado pelo minimalismo e o clássico, e a voz cantada. Os timbres soturnos da música oitentista surgem no som sintetizado de emulações de clássicos como o Prophet 5 e o Mini Moog (Vangelis e Jean-Michel Jarre). Na parte visual, imagens de arquivo dos anos 1950 e textos são intercalados com imagens produzidas e manipuladas ao vivo, estabelecendo relações com a escrita onírica e mística das letras e as paisagens sonoras expressas nos temas instrumentais.SVQO é o projeto musical de Pablo Sotomayor, músico, compositor, produtor musical e artista visual de Porto Alegre. Desde 2004, além de sua produção pessoal, produz trilhas sonoras para espetáculos de dança e teatro, bem como mantém parcerias criativas com com artistas visuais, musicais, performers e bailarinos da cena local e internacional, onde o foco é a criação ao vivo e improviso. Foi indicado para o Prêmio Açorianos por Instruções Para Abrir o Corpo em Caso de Emergência, de Alexandra Dias, Michel Capeletti e Tatiana Da Rosa, e Parque de Diversões, de Diones Camargo. Foi premiado pela Fundação Chico Lisboa pela instalação sonora Três Variações e recebeu menção honrosa por três peças de videoarte no re/ACT festival em Heidelberg, Alemanha. Em 2021 participou do projeto Amplia+, contemplado por financiamento da lei Aldir Blanc, onde produziu um showcase de 4 músicas, projeções de videoarte e performance em apresentação no formato de live.