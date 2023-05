Orquestra da Ulbra apresenta música espanhola, russa e romena em concerto nesta quinta (25)

Na quinta-feira (25), às 20h, a Orquestra de Câmara da Ulbra realiza mais um concerto no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028). O programa terá obras inspiradas no folclore popular da Espanha, Rússia e Romênia, incluindo uma apresentação de dança. Os ingressos custam a partir de R$ 8,50 e podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla ou na hora, diretamente na bilheteria.O espetáculo inicia com Suíte Espanhola, de Isaac Albeniz - grande representante do nacionalismo musical espanhol em fins do século XIX. Considerado um de seus melhores trabalhos, a suíte reflete o espírito da música hispânica tradicional. Participação de Daniele Zill, que fará uma performance de dança flamenca, com castanholas, abanico, mantón e bata de cola. Em seguida, a Orquestra apresenta Variações sobre um tema folclórico russo. São dez variações em cima do tema, cada uma com um compositor diferente. Entre eles, Scriabin, Rimsky-Korsakov, Glazunov e outros. Para encerrar o concerto, Danças Romenas, de Béla Bartók - um dos compositores mais originais do século XX.