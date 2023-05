Noite dos Museus anuncia mais disponibilidades de ingressos para programação deste sábado

Neste sábado (20), das 19h à meia-noite, o evento Noite dos Museus abrirá 16 instituições culturais de Porto Alegre para visitação gratuita, além de realizar uma série de atividades que envolvem música, dança, teatro, cinema e literatura. Como a procura por algumas atrações já atingiu lotação máxima, a organização do projeto irá disponibilizar mais ingressos a partir das 17h desta sexta-feira, que podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. No dia do evento, a prioridade de acesso será de quem reservou os ingressos antecipadamente.

Caso a lotação não seja atingida e não haja pessoas com ingressos aguardando, poderá, a critério de cada gestor da instituição em questão, liberar o acesso por ordem de chegada para quem não tem ingressos. Crianças de até cinco anos possuem acesso livre aos espaços, desde que acompanhadas por adultos em posse de ingressos. Idosos, PCDs, gestantes, e com mobilidade reduzida terão prioridade de acesso, com ou sem ingressos.

Em sua sétima edição, o evento ainda irá promover uma série de shows e performances realizadas no interior dos museus e em dois palcos no centro da capital, montados na Praça da Alfândega e na Av. Sepúlveda.



Entre os locais que participam do projeto, há três novidades: o Theatro São Pedro, o Centro Cultural da UFRGS e a Fundação Ecarta. Também estarão abertos outros 13 locais que já fizeram parte de edições anteriores do evento: o Centro Histórico-Cultural Santa Casa, a Cinemateca Capitólio, o Espaço Força e Luz, a Galeria de Arte do DMAE, o Goethe-Institut, o Museu da Brigada Militar, o Museu da UFRGS, o Museu de Arte do Paço de Porto Alegre, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, o Museu Militar do Comando Militar do Sul, o Palácio Piratini, a Pinacoteca Ruben Berta e o Planetário da UFRGS.



Além das exposições em cartaz nos museus, o público poderá conferir a inauguração de uma fotogaleria em homenagem a Porto Alegre, que ficará permanentemente nos Jardins do DMAE. A exposição, concebida coletivamente através de um edital público lançado pelo Noite dos Museus, conta com 30 trabalhos de fotógrafos locais que registraram as pessoas e as paisagens urbanas da capital.



Ainda há ingressos disponíveis para Centro Histórico-Cultural Santa Casa, Galeria de Arte do DMAE, Espaço Força e Luz, Goethe-Institut, Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo e Pinacoteca Ruben Berta