Laura Finocchiaro apresenta show Mulher de Púrpura, com releituras de grandes compositoras

Na próxima quarta-feira (24), às 21h, a cantora, compositora, produtora musical e guitarrista Laura Finocchiaro apresenta no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) seu novo show Mulher de Púrpura. Acompanhada pelo gaúcho Ricardo Pinotti nas percussões e vocais, ela traz no repertório releituras de sucessos de mulheres do pop rock brasileiro, como Rita Lee e Cássia Eller, e autorais, entre elas Todo mundo pro mundo, Gata da Rua, Dinheiro e Tudo é amor, composta em parceria com Cazuza no final dos anos 1980 e que traz uma mensagem atemporal. Os ingressos estão à venda por a partir de R$ 35,00, na plataforma Sympla.O show leva o nome da canção que marca a novíssima parceria musical de Laura com seu sobrinho Ricardo Finocchiaro Bolsoni, filho de sua irmã Lory F., que morreu há 30 anos. Mulher púrpura é uma homenagem às mulheres que resistem e lutam para criar um mundo novo. O refrão da incensada e psicodélica canção inspira e afirma: "...E essa força veio de ti, independente brilhante, nunca houve medo antes... Corajosa, poderosa, mulher de púrpura, mas com ares cor de rosa...".