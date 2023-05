Constelar Corpos e Materialidades, exposição dos formandos de artes visuais da Ufrgs, abre na terça-feira (23)

Nesta terça-feira (23), das 18h às 20h30min, acontece na Pinacoteca do IA/Ufrgs (rua Senhor dos Passos, 248) a abertura de Constelar Corpos e Materialidades, exposição coletiva dos formandos de artes visuais de 2021/2 do Instituto de Artes da Ufrgs. As obras expostas convidam o espectador a ressignificar o mundo, através do poder que a arte tem de nos fazer retornar, de provocar certos desmoronamentos na linguagem a ponto de abrir fissuras nas palavras, imagens, corpos e materialidades. A exposição deveria ter acontecido em 2021, mas foi postergada devido à pandemia. A mostra permanece aberta gratuitamente até 27 de junho, de segunda a sexta, das 10h às 18h.



De acordo com Lilian Maus, artista, professora do Departamento de Artes Visuais da Ufrgs e curadora da exposição, os artistas desta mostra resgatam não aquilo que brilha e salta aos olhos, mas aqueles objetos que costumam se perder na periferia opaca do olhar. A exposição Constelar Corpos e Materialidades terá atividades educativas gratuitas para jovens e adultos.

A primeira acontece no dia 10 de junho, das 10h às 11h: uma Oficina de Ilustração em Aquarela para Crianças, para pequenos dos 4 aos 12 anos. Já no dia 13 de junho, das 14h às 16h, acontece a Oficina Bordando Imaginários, para pessoas maiores de 16 anos; e do dia 20 ao 22 de junho, das 14h às 17h, acontece o Seminário Formandos, uma conversa com artistas da exposição, que falarão sobre seus trabalhos poéticos, sobre a construção de seus trabalhos ao longo da Graduação e suas experiências depois de formados. Todas as atividades são gratuitas e acontecem no Prédio do IA/Ufrgs (rua Senhor dos Passos, 248)