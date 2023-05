Frank Jorge e Dani Espíndola promovem duas edições de sarau literário-musical em Porto Alegre

O sarau Todas As Cores de Elvira Virgínia, com o músico e escritor Frank Jorge e a poeta e professora Dani Espíndola, será apresentado em dose dupla para o público porto-alegrense nos próximos dias. As leituras de textos de autoria de Dani e Frank, além de seleções literárias de outros escritores e escritoras, seguida de pocket show com Frank Jorge, poderão ser conferidas no Bárbaros Cervejas Especiais (rua Ramiro Barcelos, 1.792) na quarta-feira (24), a partir das 20h. Já no domingo (28), às 17h, o evento será na Livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48). As duas atividades têm entrada gratuita. Exemplares do livro Elvira Virgínia, de Dani Espíndola (edição da autora, 2021) estarão disponíveis para venda nos dois locais.



A dose dupla do sarau marca a despedida de Dani Espíndola. Em breve, a poeta viaja para Buenos Aires, onde passará uma temporada negociando um novo livro com a Miríficas Ediciones. Enquanto isso, Frank Jorge permanecerá em Porto Alegre no próximo semestre, cumprindo agenda de shows e outros compromissos profissionais.

Juntos há 27 anos, o casal têm uma forte conexão com a Argentina. No ano passado, Dani e Frank apresentaram o sarau Todas As Cores de Elvira Virgínia na sede da embaixada brasileira em Buenos Aires. Além disso, o livro Elvira Virgínia está disponível para os leitores da América Latina em versão bilíngue (espanhol - português) a partir de publicação da Miríficas Ediciones, mesma editora com a qual Dani trabalha agora em um novo projeto literário.