Cinepsiquiatria exibe filme premiado pela crítica Os Banshees de Inisherin

No próximo sábado (20), às 10h30min, o Praia de Belas Shopping (av. Praia de Belas, 1181) receberá a quarta edição de 2023 do projeto Cinepsiquiatria. Na ocasião, será exibido o filme Os Banshees de Inisherin, obra escrita e dirigida por Martin McDonagh, que recebeu nove indicações ao Oscar 2023, a maioria nas principais categorias do prêmio como Melhor Filme, Direção, Ator, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Roteiro Original, Tilha Sonora Original e Montagem. Após a sessão, ocorre o tradicional debate sobre o filme, com a participação de médicos psiquiatras convidados pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Os ingressos para o filme estão disponíveis no site do GNC Cinemas, por R$ 17,00.Ambientado em uma ilha irlandesa fictícia no meio da guerra civil em 1923, a película conta a história de dois amigos de longa data que se encontram em um impasse quando um decide abruptamente cortar relações. Enquanto um é considerado bobo e o outro intelectual, as diferenças começam a incomodar Colm, que deseja deixar um legado na música em vez de ficar bebendo no bar ao lado de Pádraic, pedindo, assim, que ele não o dirija mais a palavra. Pádraic, no entanto, sente falta do amigo e não consegue entender o porquê da mudança. Com isso, ele começa a passar dos limites impostos pelo agora ex-amigo, gerando um caos na pequena ilha de Inisherin, na Irlanda. O que pode parecer um problema simples acaba se tornando uma briga de egos macabra, que se alastra pela comunidade, levando o telespectador a “mudar de lado” a cada ato.O longa marca o retorno da parceria de Martin McDonagh (“Três Anúncios Para um Crime”) com Colin Farrell e Brendan Gleeson, antes vista em Na Mira do Chefe (2008). Com um elenco principal 100% irlandês, os atores voltam às suas origens e passam a morar em uma pequena ilha fictíca chamada Inisherin em meio à guerra civil, em 1923.