Jambo Trio faz terceiro show do Jazz Day no Farol Santander

comemorar o Jazz, um dos gêneros musicais mais elogiados em todo o mundo, o Farol Santander (av. 7 de setembro, 1.028) organiza o festival Jazz Day, uma série de 15 concertos (de abril a novembro) com artistas nacionais e internacionais. A estreia ocorreu em abril, no Dia Internacional do Jazz. Dando continuidade aos trabalhos, a terceira edição recebe o aclamado Jambo Trio, um dos grandes destaques do Poa Jazz Festival, que ocorreu em março passado. O espetáculo acontece nesta terça-feira (23), às 19h, e os ingressos estão disponíveis para compra na



O Jambo Trio é uma formação musical que combina samba, elementos do jazz norte-americano, latin jazz e bossa nova em um som único. O grupo surgiu em 2019 como parte do projeto Coletânea Jazz e agora se consolida como uma referência cada vez mais forte na cultura brasileira, com um repertório de músicas autorais e de vários compositores. Após anos de parceria, em 2023, os três amigos estão se desafiando com uma nova proposta musical. O trio é composto por um Jazz Piano trio - piano, contrabaixo e bateria, ocupados, respectivamente, por Luis Henrique New, Everson Vargas e Ricardo Arenhaldt.

O grupo realiza performances exclusivamente instrumentais, ao mesmo tempo em que explora ritmos impulsionados pela voz do pianista Luís Henrique New. Entre as influências do trio estão Baden Powell, Moacir Santos, César Camargo Mariano, J. Meirelles e João Donato. Os músicos buscam inspiração no início da música instrumental brasileira, com a fusão do Jazz e do Blues americanos com os ritmos africanos do Samba.