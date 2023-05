Disney On Ice tem temporada com 11 apresentações no Gigantinho

O espetáculo Disney On Ice 100 Anos de Emoção está chegando a Porto Alegre. Entre esta terça-feira (23) e domingo (28), Mickey e sua turma farão 11 apresentaçõs no Ginásio Gigantinho (avenida Padre Cacique, 891). Os ingressos estão disponíveis no site uhuu.com, por valores a partir de R$ 25,00. Em celebração dos 100 anos da Walt Disney Company, Mickey Mouse está acompanhado de Minnie Mouse, Pato Donald e Pateta em uma jornada para descobrir sua memória favorita de todos os tempos. Usando o "Mouse Pad do Mickey", os apresentadores incentivam os fãs a participarem do show e ajudar a turma a se aventurar pelas histórias da Disney, compartilhando momentos memoráveis de suas histórias favoritas. Ao longo do caminho, as famílias vão viajar para uma vibrante cidade nas montanhas da Colômbia, onde vão conhecer Mirabel e a extraordinária família Madrigal, que moram em uma casita mágica em um lugar encantado chamado Encanto Navegue com Moana enquanto ela exibe coragem para salvar sua ilha em uma aventura em alto-mar com o semideus Maui. Viaje para o mundo gelado de Arendelle, onde as irmãs Anna e Elsa descobrem que o amor verdadeiro é a magia mais poderosa de todas, e experimente a mágica inexplicável de Fantasia, enquanto um aprendiz de feiticeiro faz vassouras ganharem vida.