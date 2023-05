BarraMusic Sunset terá shows de Tati Portella e Acústicos & Valvulados neste fim de semana

A próxima edição do BarraMusic Sunset, tradicional evento do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300), ocorre neste fim de semana, com uma programação especial com grandes nomes da música gaúcha. Serão dois dias para curtir o pôr-do-sol no Guaíba, embalado por boa música: sexta (19) e sábado (20), sempre a partir das 17h e com entrada gratuita. Entre as atrações, estão a cantora Tati Portella e a banda Acústicos & Valvulados. Tati Portella se apresenta às 20h30min do sábado, apresentando os maiores sucessos. Mas a partir das 17h o show já começa com a música de Sassá Dj e a banda Icona Rock. No domingo, Acústicos e Valvulados comanda a festa no mesmo horário, depois do show da banda Chaise Brothers e da apresentação da Sassá Dj. O BarraMusic Sunset ocorre no gramado localizado na área externa do Baixo Barra, no Nível Guaíba. O evento terá venda de bebidas e comida de rua, com torneiras de chope e lanches.