Apresentações de rua e renomados espetáculos de dança e teatro estão na agenda do final de semana do 17º Festival Palco Giratório Sesc

Falando sobre xenofobia e os estereótipos da figura do nordestino na sociedade, o espetáculo A Invenção do Nordeste é um dos destaques deste final de semana do 17º Festival Palco Giratório Sesc, que segue movimentando a cena cultural de Porto Alegre até o dia 28 de maio. A peça do Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte, acumula prêmios e aborda a trajetória do Nordeste. Serão duas sessões, na sexta-feira (19) às 19h e no sábado (20) às 18h, no Teatro Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665). Além delas, o grupo participa de um intercâmbio cultural na Zona Cultural na quinta (18) e na segunda-feira (22), ambas às 17h. A participação nas formações é gratuita e não necessita de inscrições prévias. Os ingressos para as peças e programação completa podem estão disponíveis no site do evento. O final de semana também traz as últimas oportunidades para assistir a Traved, palestra-performance da artista Dodi Leal, primeira professora transsexual de Artes Cênicas da Escola de Comunicação da USP, que usa recursos de realidade virtual para falar sobre a realidade de travestis no Brasil. Após duas sessões na quinta-feira (18), às 19h e às 21h, as duas últimas apresentações acontecem na sexta-feira (19), nos mesmos horários, na Sala Álvaro Moreyra (av. Erico Verissimo, 307). A premiada Instinto, peça do coletivo gaúcho de artistas Projeto Gompa faz sua estreia na quinta-feira, às 20h, no Teatro CHC Santa Casa (Av. Independência, 75). Falando sobre vitórias e falhas da humanidade, o espetáculo tem uma segunda sessão na sexta-feira, também às 20h.Dentre as novidades, está o espetáculo carioca Encantado. Nele, um dos nomes mais marcantes na construção da linguagem da dança contemporânea no Brasil, Lia Rodrigues e sua companhia dançam como "encantados". O espetáculo, com mensagem sobre a preservação da natureza, será apresentado no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307) no sábado e no domingo, às 21h.É destaque ainda 3 maneiras de tocar no assunto, do diretor, ator e dramaturgo carioca Fabiano de Freitas, que traz um manifesto artístico contra a homofobia na Sala Álvaro Moreira no sábado e no domingo, às 19h. Também, duas apresentações de rua gratuitas. Tocar a Terra, da amazonense Raquel Kubeo, levará ao Parque da Redenção no domingo, às 13h, uma tessitura das danças e cantos de povos originários do Brasil. Já Vikings e o Reino Saqueado é para as crianças, no Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307 – Cidade Baixa), às 17h30, com divertidos palhaços numa imersão na cultura nórdica.