O Mestre da Fumaça traz máfia chinesa para as telas nesta quinta (18)

Estreia nos cinemas, nesta quinta-feira (18), O Mestre da Fumaça, longa-metragem dirigido por André Sigwalt e Augusto Soares. Bastante premiado em festivais internacionais, o filme foi vencedor do prêmio do público de Melhor Longa-metragem de Ficção da 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O ator brasileiro Daniel Rocha e o ator chinês Tony Lee protagonizam a ação, que narra a jornada de dois irmãos amaldiçoados pela máfia chinesa com a temida "Vingança das 3 Gerações". A única maneira de sobreviver é aprender os segredos do Estilo da Fumaça, uma arte marcial ensinada por um mestre singular. O filme tem trilha sonora original assinada por André Abujamra, em parceria com Eron Guarnieri. Vencedor da última Mostra Internacional de Cinema em São Paulo com o prêmio do público, O Mestre da Fumaça é um filme de ação escrito, produzido e dirigido pela dupla de diretores estreantes André Sigwalt e Augusto Soares. A produção é completamente independente e traz todos os elementos de um filme épico, com uma mistura de gêneros inusitada. Apesar da ênfase no Kung-fu, inspirada no cinema de Hong Kong dos anos 60 e 70, é, ao mesmo tempo, uma comédia "stoner", baseada nos filmes da contracultura americana dos anos 70 a 90.