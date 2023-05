Fundação Iberê apresenta neste domingo (21) concerto com obras de Bach, Händel, Lambert e Cordelli

Neste domingo (21), o Música no Iberê apresenta um concerto extraordinário com obras de Bach, Händel, Lambert e Cordelli, interpretadas com instrumentos de época pelo cravista e diretor artístico Fernando Cordella e os solistas convidados do Ensemble Bach Brasil: Cíntia de Los Santos (soprano), Giovani dos Santos (violino barroco) e Marcio Ceconello (violino barroco). A apresentação ocorre às 17h, no auditório do Fundação Iberê Camargo (av. Padre Cacique, 2000). A entrada é gratuita, com ingressos limitados e distribuição de senha uma hora antes. Cordella é considerado um dos principais cravistas de sua geração na América Latina. Maestro e diretor artístico da Sociedade Bach Porto Alegre, recebeu em São Paulo o prêmio TOYP JCI como a figura mais expressiva no Brasil de 2015, na categoria "Êxito Cultural". Tem atuado como solista e maestro convidado nas principais orquestras do Brasil e exterior. É coordenador da Oficina de Música Barroca da Escola Municipal de Música de São Paulo e professor da Classe de Cravo da mesma instituição – Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Pianista de formação, teve sua orientação com a pianista brasileira Dirce Knijnik e, mais tarde, na Universidade Federal do Rio Grande Sul com André Loss. No cravo, Nicolau de Figueiredo foi o seu principal mestre.