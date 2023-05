Grupo Upa! sobe ao palco do Centro Cultural 25 de Julho com o espetáculo Ao Vivo e Em Cores

O grupo Upa! sobe ao palco do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre neste domingo (21), às 19h30min, com o espetáculo Ao Vivo e Em Cores. A apresentação com regência e direção artística do maestro Federico Trindade une a diversidade de ritmos da música popular brasileira e latino-americana com poesias e improvisos. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla e na recepção do local, com preços a paritr de R$ 30,00. Durante o espetáculo, 15 cantores interpretam o repertório que passa por samba, ijexa, maracatu, baião e zamba, com diferentes arranjos de composicoes de Joao Donato, Milton Nascimento, Djavan, Marisa Monte, Eduardo Gudin, Maria Elena Walsh e Hermeto Pascoal, além de declamar textos do escritor uruguaio Eduardo Galeano e poesias da argentina Alfonsina Storni. A apresentação ainda convida o publico para momentos de "Circle Songs", com criação musical ao vivo e improvisos com o uso de Vocal Painting, método de regência composto por uma extensa coleção de sinais manuais interativos desenvolvidos pelo dinamarquês Jim Daus Hjernøe, que foi orientador de Federico.