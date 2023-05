Primeira edição da POA Criativa Ano II acontece neste domingo (21) no Multipalco do Thetro São Pedro

A Primeira Edição da POA Criativa Ano II será realizada no próximo domingo (21), em uma Edição Comemorativa ao Mês das Mães, na Praça do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Repleta de atividades para as crianças e as mães, gastronomia, mais de 40 expositores autorais, o evento oferece um ambiente onde o empreendedor possa ter contato direto com seu cliente, além de conquistar novos admiradores para seu trabalho. As atividades iniciam às 11h e seguem até às 19h, com entrada franca. As novidades nessa edição serão a ação Mãe atípica divertida, que será um encontro para produção de fantasias ou cabelos malucos entre mães e filhos/filhas atípicos em parceria com a Associação de Mães e Pais pela Democracia e o Espaço Saúde e Bem-Estar com a curadoria da empresa Paulo Vianna. Dentre as atividades da feira serão realizados saraus literários, apresentações musicais e teatrais, exposições artísticas e comercialização de produtos. A POA Criativa é uma feira multicultural, que se expressa através de múltiplas linguagens artísticas. Trata-se de um movimento com características alternativas ligadas à cultura urbana, apresentando novos talentos, ideias e tendências nas áreas das artes, música, literatura, moda, design e gastronomia, oferecendo oportunidade aos artistas e chefs participantes para promoverem, comercializarem e viabilizarem as suas criações/produções.