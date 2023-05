Terceira edição do Sarau Libretos acontece nesta quinta-feira no Centro Histórico

A terceira edição do Sarau Libretos acontece na Biblioteca Cirandar do Centro do Migrante (rua dos Andradas, 851), nesta quinta-feira (18). A Biblioteca Cirandar funciona junto ao Centro de Referência à População e ao Migrante, trabalhando com públicos diversos, desde sua origem nas ilhas do Guaíba, onde era mantida uma biblioteca comunitária denominada Arquipélago, fechada pela construção da nova ponte. O evento começa às 11h e segue até às 20h, com rodas de conversa, contação de histórias, debates, apresentação e exposição de livros. Todas as atividades são voltadas a migrantes, estudantes e público em geral, com entrada franca.A programação começa com uma roda de conversa com o escritor Rafael Guimaraens, às 13h30min. O escritor fala com estudantes do Clube de Leitura Escola Oscar Schmidt da Ilha das Flores, sobre sua obra. Às 15h30min, Rosane Castro promove uma contação de história com estudantes do 3º e 4º anos da Escola Estadual Paula Soares. Já às 18h, acontece um bate-papo com Taiasmin Ohmacht, mediado pela escritora Fabiana Sasi sobre a obra Vozes de Retratos Íntimos (Editora Taverna). Para fechar, às 19h acontece a apresentação Afoxé às Yabàs e diálogo com coletivo na perspectiva antirracista. Afoxé é uma manifestação que busca levar o axé para fora dos terreiros.Os eventos serão igualmente transmitidos ao vivo e gravados para compor o legado do Sarau Libretos. A transmissão em tempo real será pelo Facebook da editora e pelo Youtube. O projeto visa a democratização e a promoção da leitura em diferentes bairros de Porto Alegre.