Versão de "Como Nossos Pais" interpretada por Silvero Pereira e com produção musical de Lucas Nunes, chega às plataformas na sexta, 19 de maio

Na próxima sexta-feira (19), chega às plataformas de áudio o single de Como Nossos Pais, uma versão interpretada pelo multiartista Silvero Pereira e produção Lucas Nunes, o mesmo nome por trás de Meu Côco, álbum de Caetano Veloso. Rodando o Brasil e lotando os teatros por onde passa com o show Silvero Interpreta Belchior, o single celebra a fase de Pereira, que garimpou 16 hits do compositor, reverenciado por centenas de fãs ardorosos, espalhados pelo país, e que mantêm sua obra e legado vivos através dos sucessos compostos pelo ilustre cearense. Silvero criou uma dramaturgia onde a condição do artista nordestino, a coragem de versar sobre o medo, as misérias existenciais e o propósito de amar e mudar as coisas, servem como inspiração e metalinguagem.De acordo com Nunes, a faixa une o sul ao nordeste, trazendo músicos como Bebê Kramer, acordeonista gaúcho, e sonoridades bem nordestinas, misturando tons e mostrando o tamanho que tem a música de Belchior, que se espalha por todo o país. O desafio, segundo o músico, foi fazer uma versão que mantivesse a inspiração em Belchior e Elis Regina, que imprimiram suas vozes em dois clássicos da MPB, e a personalidade de Silvero como intérprete. A faixa conta com arranjos para metais de Diogo Gomes e as participações de Pretinho e Thiaguinho da Serrinha, Alberto Continentino e foi gravada no estúdio da empresária e produtora Paula Lavigne.