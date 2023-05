Projeto 'Relatos de Acordar' conscientiza sobre violências enraizadas na sociedade

Três episódios inéditos da webserie Confessionário - Relatos de Acordar, dirigida por Deborah Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol, estreiam na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), às 19h do próximo dia 30 de maio. Com roteiros adaptados a partir de relatos reais, esta, que é a quarta temporada do projeto audiovisual produzido pela Companhia de Solos & Bem Acompanhados, aborda temas como falta de acessibilidade, trabalho análogo à escravidão e violência contra idosos e mulheres surdas. Ao final das exibições, haverá um bate-papo com a equipe do projeto. A entrada é franca.

Estrelada pelas atrizes Brenda Artigas, Patsy Cecato e Sandra Dani, e utilizando as vozes (em off) de Deborah Finocchiaro, Angela Russo e Márcia Caspari, a nova temporada conta participações especiais da delegada Ana Luiza Caruso, da auditora-fiscal Lucilene Pacini e da advogada Mirella Correia e Sá Cavalcanti. Escritas por Patsy, as histórias buscam, ao mesmo tempo, denunciar e conscientizar sobre diversas violências enraizadas na sociedade, buscando expandir as informações para além das artes e fazer a diferença também no judiciário, na segurança pública e nas instituições sociais.

Cada episódio apresenta depoimentos reais de diferentes grupos de mulheres vítimas de violência, interpretados por uma atriz e uma profissional das áreas da saúde e de ciências humanas, e possui legendas em Português, audiodescrição e Libras. "Após o lançamento, qualquer pessoa pode acessar estes e os demais episódios no canal do projeto (Confessionário - Relatos de Acordar) no Youtube", destaca Deborah Finocchiaro. Para a realização dos trabalhos, ela conta com a assessoria jurídica da advogada especialista em direitos humanos Rubia Abs da Cruz e recursos de emenda parlamentar do gabinete da Deputada Maria do Rosário (PT).

Implementado por Deborah e CasSol durante o período de isolamento da pandemia de Covid-19, o projeto Confessionário - Relatos de Acordar está dividido em dois eixos: além da websérie, é composto também por uma série de videocasts denominada Invisíveis - Relatos de Acordar. Lançada em abril deste ano, com live que contou com a presença da escritora Maria Tiburi, esta segunda iniciativa inclui uma campanha nas redes sociais com relatos de pessoas da comunidade sobre humilhação e invisibilidade, e questões que envolvem outras violências que, por uma questão estrutural, muitas vezes passam "desapercebidas" tanto por quem comete como por quem sofre.

Desde o dia 9 de maio, os videocats têm sido disponibilizados, cronologicamente, no canal de Deborah no Youtube. O primeiro episódio, Cheguei primeiro e fiquei pro fim da fila, fala de racismo. Também já disponíveis no Youtube, Pelo formato do meu corpo aborda a gordofobia, e Fui trocada por um rancho de mercado denuncia casos de trabalho análogo à escravidão. Nesta terça-feira (23), o último episódio da temporada, Ou eu não sou atendida ou as pessoas me seguem , que novamente toca na temática do racismo, vai ao ar a partir das 20h. Além do Youtube Deborah Finocchiaro, todos os episódios estarão disponíveis em formato podcast também no Spotify.

Em 2021, Invisíveis teve uma primeira versão, via produção luso-brasileira com nove episódios, onde as mulheres convidadas tinham em comum algum tipo de 'invisibilidade social', a exemplo de deficiência visual e encarceramento. O programa integrou o projeto transmídia de mesmo nome que o streaming e apresentou relatos reais de grupos femininos, tantas vezes silenciados, como mulheres e meninas em situação de rua, prostitutas, vítimas de tráfico humano e ciganas. Coproduzida pela Companhia de Solos & Bem Acompanhados em parceria com o grupo teatral Casulo Núcleo de Artes Performativas de Portugal, a iniciativa se originou de um audiovisual, lançado em setembro de 2020, abordando basicamente histórias de moradoras de rua.

"A intenção, desde então, foi ampliar o discurso e o público, dando voz a outros grupos de mulheres", relata Deborah. Segundo ela, a junção dos dois projetos deve seguir refletindo sobre a invisibilidade, injustiça social e violências contra as mulheres. "Esse projeto envolve muita gente, e tem essa multiplicidade, que nos faz seguir encorajando as pessoas a falarem sobre esses assuntos tão doloridos". A atriz chama atenção para o fato de que as histórias contadas estão "mais próximas de nós do que se pode imaginar".

"Não dá mais para sustentar que esses acontecimentos permaneçam velados. É preciso que a sociedade pare para falar sobre isso". Deborah, que começou a estudar essas temáticas após se deparar com o número de feminicídios divulgados no decorrer da pandemia, afirma que é possível que se transforme essas histórias em um espetáculo teatral. "Essa era a ideia inicial, mas fomos para a web por conta do isolamento", revela. Atualmente, a atriz conta ainda com 42 entrevistas feitas em parques da cidade, onde mulheres falam sobre situações de invisibilidade e humilhação, sendo que a maioria ainda será lançada nas redes. "O próximo passo é fechar parcerias com escolas e universidades para manter o debate vivo", adianta.