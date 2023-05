Orquestra Villa-Lobos reapresenta Espetáculo AFRIKA em Porto Alegre

A Orquestra Villa-Lobos trará novamente ao palco o espetáculo AFRIKA, no próximo dia 31 de maio, às 20h, no Auditório Araújo Vianna, com entrada franca. O espetáculo vencedor do Prêmio Açorianos de Música 2020 apresenta a diversidade musical dos povos africanos e sua fundamental importância na cultura brasileira por meio da música orquestral, percussão, canto e dança. Os ingressos são gratuitos devem ser retirados pelo site do Sympla.

O programa musical abrange canções tradicionais e música popular africana e afro-brasileira, com composições, entre outras, de Fela Kuti, Mano Dibango, Bedeu, Baden Powell, Martinho da Vila, Os Ticoãs e Paulo Cesar Pinheiro. A apresentação reunirá 40 jovens instrumentistas da Orquestra Villa-Lobos, corais infantil e adulto de 50 vozes e a participação especial do Grupo Dança Afro-Sul, Paulo Romeu, Zé Caradípia, Glau Barros, Stephanie Soeiro, Preta Mina, Kanhanga, Bruno Cardoso e Escola de Capoeira Afrika Gaúcha. Direção geral e regência estará a cargo de Cecília Rheingantz Silveira.

Saiba mais sobre a Orquestra



A Orquestra Villa-Lobos é um programa de educação musical desenvolvido desde 1992 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, na Lomba do Pinheiro, na periferia de Porto Alegre (RS). Sob a regência de Cecília Rheingantz Silveira, também idealizadora e coordenadora do programa, a Orquestra lançou dois CDs (o Trenzinho do Caipira, de 2002, e Olhos Coloridos, de 2008), um livro (Orquestra Villa-Lobos - Música que Transforma, de 2012) e os DVDs (Orquestra Villa-Lobos ao Vivo, de 2013 e Paz & Amor, de 2021).

Ao longo de 31 anos, a Orquestra já fez mais de 1,3 mil concertos, que foram assistidos por mais de 350 mil pessoas. Além disso, o programa recebeu menções importantes de instituições ligadas à música, à cultura e à educação, somando mais de duas dezenas de prêmios e se consolidando como uma das principais iniciativas da área no Brasil.