Sedac-RS celebra a Semana Nacional dos Museus com programação gratuita

Dissociadas da Noite dos Museus em 2023, as instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS) irão celebrar a 21ª edição da Semana Nacional dos Museus com atividades focadas na sustentabilidade. Também a contribuição dos museus para o bem-estar das comunidades estarão na pauta dos debates que ocorrem nestes espaços, onde ainda irão acontecer oficinas, mesas-redondas, exposições, documentários, filmes e espetáculos teatrais. A agenda iniciou nessa terça-feira (16) e segue até domingo (21), sempre com entrada gratuita.Na manhã desta quarta-feira (17)/05, integrantes do Núcleo de Acervos e Pesquisa do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) ministraram a oficina Tainacan do Margs e práticas sustentáveis de documentação, no Auditório da instituição (Praça da Alfândega, s/n - 2º andar). Às 17h deste mesmo dia, no Miniauditório do Margs, atividade semelhante ocorrerá, ministrada por integrantes do Núcleo Educativo e de Programa Público do Museu. Intitulada A arte da gambiarra: práticas artísticas a partir do improviso cotidiano, a oficina será realizada por Tatiana Funghetti e Loriana Iung, propondo um exercício de criação artística no qual, a partir de proposições iniciais, os participantes terão de recorrer ao improviso para produzir objetos a partir de materiais recicláveis, deslocando-os de seu uso habitual. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas antecipadamente, via formulário do Google Docs.