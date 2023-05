Exposição protagoniza narrativas contra-hegemônicas no Goethe-Institut

Com abertura nesta quinta-feira (18), às 19h, a mostra Do sul ao norte global: fluxos criativos de corpas dissidentes inaugura a primeira ação do Levante Nacional Trovoa no Rio Grande do Sul. A partir da curadoria de Izis Abreu e Mitti Mendonça, que integram a regional sul do coletivo, a exposição no Goethe-Institut (rua 24 de Outubro, 112) traz a público 16 obras, de 8 artistas, cinco delas baseadas no Rio Grande do Sul e três em Berlim. Além das obras, compõe a mostra um vídeo com performances de outras 16 trovoas de diferentes estados, produzido para a exposição Empoderamento Humanitário, que aconteceu no Kunst Wolfsburg, Alemanha. A entrada para a exposição é gratuita. A abertura da exposição no Goethe-Institut também contará com a inauguração de uma nova intervenção no muro externo do prédio, realizada pela artista Pamela Zorn. O trabalho em pintura homenageia duas escritoras e ativistas, May Ayim e Audre Lorde (ambas ligadas ao movimento AfroDeutsch, de mulheres negras na Alemanha). Na mesma noite, às 19h30, ocorre a performance da artista Fayola Ferreira. O levante reivindica atenção à visibilidade e inserção destas artistas no sistema de arte brasileiro. O público poderá conferir obras produzidas em diferentes técnicas de artes visuais, como arte digital, pintura, videoperformance, objeto e arte têxtil. Colocando em diálogo produções não-hegemônicas que derivam de intersecções raciais, de gênero, classe e territorialidade.