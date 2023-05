Arthur de Faria e convidados comentam o álbum Tum Toin Foin em bate-papo virtual do projeto Obras Comentadas

Projeto que discute trabalhos importantes da música brasileira, o Obras Comentadas analisa neste mês o álbum Tum Toin Foin, da banda de câmara que leva o mesmo nome e que usa rigor erudito com pegada roqueira e improvisos jazzistas em suas composições. Para participar do bate-papo, Felipe Antunes recebe o músico Arthur de Faria, idealizador do grupo, o co-produtor do disco Rafael Hauck e dois dos instrumentistas que participam do conjunto: o guitarrista Erick Endres e o baixista Bruno Vargas. A conversa, realizada pelo Centro Cultural 25 de Julho, será transmitida gratuitamente pelo canal do YouTube do Obras Comentadas, neste sábado (20), às 16h.No encontro virtual, os convidados comentam o surgimento da Tum Toin Foin que começou em 2018 quando, para comemorar 30 anos de carreira, Arthur de Faria resolveu juntar músicos com quem havia trabalhado em duas bandas: Arthur de Faria & Seu Conjunto (entre 1995 e 2015) e Orkestra do Kaos (2016 a 2018). A eles, somou novos instrumentistas da cena porto-alegrense, numa combinação que uniu músicos do rock, da música erudita, do choro e do samba, da música regional gaúcha e do jazz. Além de Erick e Bruno, a banda ainda conta com o trombonista Julio Rizzo, o acordeonista Gabriel Romano, o baterista Guenther Andreas, além de Adolfo Almeida Jr e Ange Bazzani no fagote, Giovanni Berti na percussão e Miriã Farias no violino.