BuZum! chega a Porto Alegre com teatro de bonecos gratuito para o público infanto-juvenil

O teatro que passeia de ônibus pelo Brasil com a Cia. BuZum!, dando vida a bonecos que levam ricas histórias ao público infanto-juvenil, desembarca em Porto Alegre em maio. O BuZum! apresenta o espetáculo Aquela Casa, gratuitamente, em sete sessões por dia, às 9h; 9h40min; 10h20min; 13h30min; 14h10min; 14h50min e 15h20min. Nesta quarta-feira (17), o espetáculo será na Escola Municipal de Ensino Fundamental América (rua Padre Angelo da Costa, 175). Na quinta (18), na EMEF Aramy Silva (rua Chico Pedro, 390) e na sexta (19), na EMEF José Mariano Beck (rua Joaquim Pôrto Vilanova, 135)Para este ano estão previstas 128 apresentações em 50 municípios, de oito estados do país. Depois de 12 anos de atividades, a trupe segue em 2023 mais uma programação cheia de diversão, alegria e ludicidade para diferentes regiões do país e gratuitamente. Para Mariane Gutierrez, diretora de produção do BuZum!, iniciar mais um ano com centenas de apresentações programadas, em diferentes regiões do país, é uma satisfação e uma alegria muito grande poder levar o espetáculo de bonecos para crianças que, muitas vezes, nunca estiveram em um teatro.