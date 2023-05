Sidney Magal faz show no Araújo Vianna com seus maiores sucessos

Sidney Magal está de volta a Porto Alegre com o espetáculo Baile do Magal, trazendo os seus maiores clássicos, como Sandra Rosa Madalena e Me Chama Que Eu Vou. O Baile apresenta um repertório exclusivo de grandes sucessos internacionais para fazer todo mundo dançar. O espetáculo acontece neste domingo (21), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão à venda na Sympla, por a partir de R$ 80,00. Nascido em uma família de artistas, Sidney começou a cantar em programas infantis de televisão, mais tarde trabalhando também na noite, em boates e casas noturnas. Apareceu na mídia nos anos 70 como um cantor de músicas sensuais e românticas, causando furor entre as fãs. Seu primeiro sucesso foi um compacto com a sugestiva música Se Te Agarro Com Outro Te Mato. Incorporando elementos da música cigana, da disco music e da música latina, se tornou popular, presença constante em programas populares de televisão, adotando o nome "Magal". Seu maior sucesso, Sandra Rosa Madalena, foi incansavelmente executado em programas como de Silvio Santos e Chacrinha entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Um dos pontos altos de sua popularidade foi no início dos anos 90 - com a efêmera explosão da lambada, Sidney Magal tornou-se um dos maiores ícones desta época, explodindo com a música Me Chama Que Eu Vou, que foi inclusive tema de novela Rainha da Sucata, da Rede Globo. Magal também trabalhou em cinema, estrelando o filme Amante Latino, em que interpretava a si próprio. Nos anos 90, buscou mudar um pouco a sua imagem, gravando um CD de jazz e bossa nova, acompanhado de uma orquestra. Seus shows são sucesso de público no Brasil há mais de 40 anos, atraindo público de todas as idades e gêneros. Em seu novo show Baile do Magal, ele promete apresentar todos os seus sucessos e um repertório exclusivo de grandes clássicos da música internacional para dançar.