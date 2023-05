Peça A Última Sessão de Freud, de Mark St. Germain, chega a Porto Alegre neste fim de semana

A Última Sessão de Freud, dirigida por Elias Andreato para o texto do premiado autor americano Mark St. Germain, já foi vista por mais de 45 mil pessoas e se apresenta em Porto Alegre, nesta sexta (19) e sábado (20), às 20h, e domingo (21), às 18h e 20h30min, no Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/n). A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud o pai da psicanálise, e o escritor, poeta e crítico literário C.S.Lewis, dois intelectuais que influenciaram o pensamento científico filosófico da sociedade do século 20. Os ingressos estão à venda pelo site e na bilheteria no Theatro São Pedro. Durante o diálogo, Freud (Odilon Wagner - indicado ao Prêmio Shell e Prêmio APCA 2022 por este papel), crítico implacável da crença religiosa, e Lewis (Claudio Fontana), renomado professor de Oxford, crítico literário, ex-ateu e influente defensor da fé baseada na razão, debatem, de forma apaixonada, o dilema entre ateísmo e crença em Deus. O texto de Mark St. Germain é baseado no livro Deus em Questão, escrito pelo Dr. Armand M.Nicholi Jr. - professor clínico de psiquiatria da Harvard Medical School. Freud quer entender por que um ex-ateu, um brilhante intelectual como C.S. Lewis, pode, segundo suas palavras, "abandonar a verdade por uma mentira insidiosa" - tornando-se um cristão convicto.No gabinete de Freud, na Inglaterra, eles conversam sobre a existência de Deus, mas o embate verbal se expande por assuntos como o sentido da vida, natureza humana, sexo, morte e as relações humanas, resultando em um espetáculo que se conecta profundamente com o espectador através de ferramentas como o humor, a sagacidade e o resgate da escuta como ponto de partida para uma boa conversa. O sarcasmo e ironia rondam toda essa discussão. As ideias contundentes ali propostas nos confundem, por mais ateus ou crentes que sejamos.