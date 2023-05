No Te Va Gustar traz rock uruguaio ao Opinião neste sábado (20)

Uma das maiores bandas da América do Sul, No Te Va Gustar desembarca para o seu quinto show na Capital dos gaúchos. A banda uruguaia apresenta seu rock de DNA latino e múltiplas influências, como o reggae, o ska e o folk, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) neste sábado (20), às 20h30min. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 110,00. Com 29 anos de trajetória, costumam tocar em estádios e são uma das principais atrações de importantes festivais como Vive Latino (México), Rock al Parque (Colômbia) ou do Personal Fest (Argentina), entre outros. É uma das bandas de rock em espanhol mais populares da América Latina, e tem dois álbuns lançados no Brasil: a coletânea No Te Va Gustar e o álbum Por Lo Menos Hoy, cujo single Chau é um dos hits mais conhecidos do grupo e tocou muito bem em rádios do Sul do Brasil. No Te Va Gustar é formada por Emiliano Brancciari (voz e guitarra), Martin Gil (trompete), Denis Ramos (trombone), Mauricio Ortiz (sax), Diego Bartaburu (bateria), Pablo Coniberti (guitarra), Guzman Silveira (baixo) e Francisco Nasser (teclados).