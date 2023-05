O violão de Romero Lubambo

O Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028) recebe, nesta quinta-feira, uma das maiores referências internacionais do jazz e da música instrumental brasileira, Romero Lubambo. O show integra o projeto Mundo do Violão, que está sendo realizado ao longo do ano, mostrando os diferentes gêneros e estilos nos quais este instrumento tem destaque. O evento acontece a partir das 19h e tem ingressos a partir de R$ 25,00 pelo site da casa. Romero Lubambo tem mais de 50 anos de carreira e vive desde 1985 nos Estados Unidos. O artista já tocou ao lado de nomes como Al Jarreau, Dianne Reeves, Herbie Mann, Paquito D'Rivera e Flora Purin, entre outros grandes nomes do jazz mundial. Lubambo vêm com seu quarteto, formado por Christiano Caldas (piano), Lincoln Cheib (bateria) e Eneias Xavier (baixo).

Pontes poéticas entre verso e canção

Nesta sexta-feira, às 20h30min, o Meme Estação Cultural (rua Lopo Gonçalves, 176) recebe a quarta edição do Canção e Poesia. Nesta edição, em formato intimista, as poetas Cátia Simon, Malu Baumgarten, Maria Alice Bragança e Manuela Dipp dividem o palco com Maíra Baumgarten, Cado Selbach, Toneco da Costa e Roberto Bisotto. Os ingressos estarão à venda no local por R$ 25,00. No repertório estão clássicos do samba como Lamento/Murmúrio, de Luís Antônio e Djalma Ferreira; Aperto de Mão, de Dino Sete Cordas; Vela o Breu, de Paulinho da Viola; O Samba e o Tango, de Amado Regis, e ainda a força das composições de Caetano Veloso, como Janelas Abertas n° 2 e Força Estranha. Tem, ainda, Angela Ro Ro, Chico Buarque e Fernando Brant, entre tantas outras poéticas composições da música brasileira.

Chorinhos e sambas na Cidade Baixa